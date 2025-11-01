Tragedia in Alto Adige valanga travolge scialpinisti | ci sono tre morti

Ilgiornale.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma queso pomeriggio sulle montagne dell' Alto Adige, dove una valanga ha provocato la morte di tre persone accertate. I soccorsi sono ancora all'opera perché, a quanto risulta, ci sono altre persone disperse di cui non si sa nulla. Stando alle informazioni trapelate sino ad ora, la tragedia si è verificata intorno alle 16.00 di oggi, sabato 1 novembre. Un gruppo di scialpinisti tedeschi si trovava nella zona dell'Ortles, nei pressi di Cima Vertana, quando si è staccata una valanga e la pesante massa lo ha travolto. A restare coinvolte sono state sette persone, tre delle quali decedute. A quanto pare la comitiva si era divisa in due gruppi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

tragedia in alto adige valanga travolge scialpinisti ci sono tre morti

© Ilgiornale.it - Tragedia in Alto Adige, valanga travolge scialpinisti: ci sono tre morti

News recenti che potrebbero piacerti

tragedia alto adige valangaValanga sulla Cima Vertana in Alto Adige, tre morti e due dispersi - Una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti e tre persone sono morte, una donna e due uomini. msn.com scrive

tragedia alto adige valangaValanga su Cima Vertana in Alto Adige, due gruppi di alpinisti travolti: morte 3 persone, due dispersi - La tragedia si è verificata sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Da fanpage.it

Alto Adige, valanga su Cima Vertana: ci sono delle vittime - Tragedia sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Alto Adige Valanga