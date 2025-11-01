Tragedia durante un' arrampicata a Roccamorice | morta una persona e diversi feriti

Ilpescara.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Roccamorice, nel Pescarese, nel primo pomeriggio del primo novembre. Una persona, di cui non si conoscono le generalità, è morta a seguito di una caduta mentre stava facendo un'arrampicata su una parete. In base alle prime informazioni, sarebbe caduta precipitando per diversi metri. Ci. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

