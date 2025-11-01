Tragedia a Roccamorice escursionista muore durante un’arrampicata | ci sono anche feriti
Tragedia nel primo pomeriggio di venerdì 1° novembre a Roccamorice, in provincia di Pescara. Un escursionista è morto dopo essere precipitato da una roccia durante un’arrampicata sportiva. La vittima faceva parte di un gruppo impegnato in un’escursione quando, per cause ancora da chiarire, è caduta da un’altezza di alcuni metri. Al momento non sono ancora noti il sesso e l’identità della persona deceduta. Soccorsi in atto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, supportati dall’ elisoccorso e da diverse ambulanze. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero anche alcuni feriti, trasportati d’urgenza negli ospedali della zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
