Tragedia a Mercogliano | 15enne precipita da un balcone durante una festa di Halloween

Avellinotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è consumata nella serata di ieri a Torelli di Mercogliano, in provincia di Avellino. Un ragazzo di 15 anni - originario di Ospedaletto - è precipitato da un balcone nel corso di una festa di Halloween che si stava svolgendo in un’abitazione privata.Cause ancora da chiarireLe cause. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Mercogliano 15enne Precipita