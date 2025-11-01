Tragedia a Benevento muore schiacciato dal cancello del cantiere ferroviario | Carmine Griffone era una guardia giurata
UDINESE-ATALANTA 1-0 MARCATORE: 40' pt Zaniolo. UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Bertola 6.5 (30'st Palma 6.5), Kabasele 6.5, Solet 6.5; Zanoli 6.5 (31'st Ehizibue 6), Ekkelenkamp 6.5 (24'st Piotrowski 6), Karlstrom 7, Atta 7, Kamara 7; Zaniolo 7 (24'st Bayo 5.5), Buksa 6.5 (41'st Zarraga sv). In panchina: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Zemura, Modesto, Lovric, Miller, Gueye, Bravo. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Tragedia nella notte a Tufara Valle, frazione di Apollosa (Benevento): una guardia giurata di 55 anni è morta dopo essere stata travolta da un cancello in ferro nella zona ferroviaria chiusa per lavori. Il cancello sarebbe uscito dai binari e caduto improvvisam - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a Benevento, muore schiacciato dal cancello del cantiere ferroviario: Carmine Griffone era guardia giurata una guardia giurata - Si chiamava Carmine Griffone la guardia giurata che nella tarda serata di ieri è morto all’interno della stazione ferroviaria di Tufara Valle , nel ... gazzettadelsud.it scrive
Benevento: travolto da un cancello, muore una guardia giurata nei pressi della stazione - Una guardia giurata di 55 anni, residente a Benevento, ha perso la vita nella notte dopo essere stata travolta da un cancello in ferro nei pressi della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel ... Da altarimini.it
Travolto da cancello durante giro di controllo, muore vigilantes nel Beneventano - Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato schiacciato da un cancello in ferro a ridosso della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, che, per cause in corso di ... Come scrive tg24.sky.it