Tragedia a Benevento muore schiacciato dal cancello del cantiere ferroviario | Carmine Griffone era una guardia giurata

tragedia a benevento muore schiacciato dal cancello del cantiere ferroviario carmine griffone era una guardia giurata

Tragedia a Benevento, muore schiacciato dal cancello del cantiere ferroviario: Carmine Griffone era una guardia giurata

Tragedia a Benevento, muore schiacciato dal cancello del cantiere ferroviario: Carmine Griffone era guardia giurata una guardia giurata - Si chiamava Carmine Griffone la guardia giurata che nella tarda serata di ieri è morto all’interno della stazione ferroviaria di Tufara Valle , nel ... gazzettadelsud.it scrive

