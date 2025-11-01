Traffico Roma del 01-11-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma line trovati in programma a partire da questa notte fino al 30 marzo lavori di rifacimento del manto stradale su via del Forte Tiburtino che è chiusa tutte le notti dalle 20 alle 6 tra via Tiburtina e Piazza Edoardo persico trasporto pubblico ricordiamo che fino al 8 dicembre Sono fermi tutti i tram città lo stop Si rende necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata di via Prenestina disposto E quindi da Attack corse con autobus che coprono le intere tratte tranviarie con il mese di novembre le zone a traffico limitato notturne di San Lorenzo e Trastevere riprendono il consueto calendario di funzionamento invernale ricordiamo quindi che saranno chiusa al transito ai veicoli non autorizzati solo nelle notti del venerdì e del sabato fino a tutto il mese di aprile invariato l'orario dalle 21:30 Alle 3 sono chiuse anche nei giorni festivi come oggi sabato primo novembre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

