Traffico Roma del 01-11-2025 ore 11 | 30

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo autunnale ma con volumi di traffico superiori alla media a causa delle partenze legata alla festività di Ognissanti è alla ricorrenza dei defunti oggi giornata festiva in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria Nazionale fabbricati autorizzati dalla legge lo stop scattato alle 9 Si protrarrà fino alle 22 trasporto pubblico ricordiamo che fino al 8 dicembre Sono fermi tutti i cittadini lo stop Si rende necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata di via Prenestina disposte Quindi da Atac corse con autobus che coprono la tratta e tramviarie maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-11-2025 ore 11:30

