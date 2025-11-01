Traffico Roma del 01-11-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo autunnale ma con volumi di traffico superiore alla media causa delle partenze legata alla festività di Ognissanti alla ricorrenza dei defunti oggi giornata festiva in vigore il fermo per i mezzi pesanti sull'intera rete via Nazionale dalle 9 alle 22 Salvo i casi autorizzati da la legge in pieno svolgimento La Tradizionale corsa dei Santi gara podistica con partenza e arrivo a San Pietro e che coinvolge diverse strade del centro cittadino tra cui Corso Vittorio Largo Argentina via Delle botteghe Oscure Piazza Venezia via del Corso la Bocca della Verità al Colosseo i Fori Imperiali chiusure e deviazioni al passaggio della gara previsti stop seppur momentanea anche per il trasporto pubblico il tutto Dovrebbe concludersi entro le 9:30 E a proposito di trasporto pubblico ricordiamo che fino al 8 dicembre Sono fermi tutti i tram cittadini lo stop Si rende necessario per dire di lavoro è una struttura della sopraelevata di via Prenestina disposte quindi data Che corse con autobus che coprono le intere tratte tranviarie maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

