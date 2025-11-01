Traffico Lazio del 01-11-2025 ore 09 | 30
Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo autunnale ma con volumi di traffico superiore alla media causa delle partenze legata alla festività di Ognissanti alla ricorrenza dei defunti oggi giornata festiva in vigore il fermo per i mezzi pesanti sull'intera rete via Nazionale dalle 9 alle 22 Salvo i casi autorizzati da la legge in pieno svolgimento La Tradizionale corsa dei Santi gara podistica con partenza e arrivo a San Pietro e che coinvolge diverse strade del centro cittadino tra cui Corso Vittorio Largo Argentina via Delle botteghe Oscure Piazza Venezia via del Corso la Bocca della Verità al Colosseo i Fori Imperiali chiusure e deviazioni al passaggio della gara previsti stop seppur momentanea anche per il trasporto pubblico il tutto Dovrebbe concludersi entro le 9:30 E a proposito di trasporto pubblico ricordiamo che fino al 8 dicembre Sono fermi tutti i tram cittadini lo stop Si rende necessario per dire di lavoro è una struttura della sopraelevata di via Prenestina disposte quindi data Che corse con autobus che coprono le intere tratte tranviarie maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Castelforte, ordigno bellico in via Pozzillo: scuole chiuse e stop alla circolazione #Castelforte #OrdignoBellico #ViaPozzillo #Acqualatina #ScuoleChiuse #Traffico #Artificieri #Sicurezza #Lazio Articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 01-11-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo autunnale ma con volumi di ... Segnala romadailynews.it
'Occupiamo strada per Flotilla', il bloccato traffico a Roma - Gli attivisti pro Pal, tra studenti e sindacati di base che stanno iniziando a ... Secondo ansa.it
Blitz antidroga tra Roma e Calabria: 11 arresti, smantellata la rete criminale legata a Elvis Demce - Il blitz dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, in collaborazione con i comandi territoriali di Reggio Calabria, Rossano, Cisterna di Latina e Bovalino, è scattato due giorni fa all'alba. Segnala rainews.it