Traffico di droga tra Valle Caudina e Valle di Suessola | niente carcere per Romano e Crisci
Tempo di lettura: 3 minuti La Corte D’Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti del noto narcotrafficante Mario Romano, 27 anni di PolvicaSan Felice a Cancello, e di Pasquale Crisci, di Arienzo, che erano stati condannati in primo grado per una moltitudine di episodi di droga. In particolare essendo state ridotte le pene al di sotto dei 4 anni di reclusione, non andranno in carcere e potranno usufruire della sospensione dell’ordine dell’esecuzione della pena. In particolare a Romano la pena è stata ridotta da 4 anni e 2 mesi a 3 anni e 6 mesi e per Crisci da 4 anni 4 mesi e 20 giorni a 3 anni 8 mesi e 20 giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
