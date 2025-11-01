Tradizioni Torna la Fiera dei Morti Shopping e celebrazioni pubbliche

Taglio del nastro doppio come ormai da diversi anni per l'edizione 2025 della Fiera dei Morti, la più grande del Centro Italia, in programma tra Pian di Massiano e il centro storico fino a mercoledì. Le inaugurazioni alle 10 a Pian di Massiano e poi alle 11.30 il saluto delle autorità agli stand delle città gemelle ai giardini di piazza Italia e al resto delle bancarelle. In occasione della commemorazione dei defunti, fino a domani non sarà possibile accedere all'interno del cimitero di Monterone con le auto ma sarà attivo un servizio navetta gratuito con due pulmini da 16 posti, predisposti anche per il trasporto di persone con difficoltà deambulatorie.

