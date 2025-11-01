Tradizioni Torna ad Antona il ’Ben dei morti’

Torna puntuale ad Antona il ’ Ben dei morti ’, antica tradizione che si perde nella notte dei tempi e che si tiene la mattina dei morti, il 2 novembre, dopo il rosario e la messa celebrata di buon’ora in chiesa e al cimitero. Tuttavia, quest’anno, come evidenzia l’organizzatrice, Maria Giovanna Pitanti, "stiamo vivendo un momento difficile, dove la violenza prevale sul buonsenso. Viviamo in un mondo dominato da sentimenti violenti e di prevaricazione, mancanza di rispetto verso il prossimo. Vorrei che passasse, attraverso questo rito, il messaggio della solidarietà, della condivisione, dell’aiuto reciproco, dialogo, accoglienza e rispetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

