Triplo appuntamento oggi – venerdì 31 ottobre – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi serali trasmessi su Canale 5 in replica streaming. Visto che nessuno dei 4 candidati è il figlio biologico di Guzide, lei sospetta che Tarik abbia scambiato suo figlio con qualcun altro dopo la nascita. Taner inizia a fare delle ricerche. Mualla rivela a Kadriye che Can non è davvero suo nipote, ma è il figlio di Behram. Celal le chiede cosa intenda fare con Kadriye, ma Mualla, temendo di perdere Kahraman, decide di non agire e di aspettare che sia lui stesso a mandare via sua madre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate 31 ottobre 2025 in streaming | Video Mediaset