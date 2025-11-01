Tradimento anticipazioni 7 Novembre 2025
Tarik va a parlare di nascosto con Cemile. L’ostetrica capisce che l’uomo è coinvolto nello scambio di bambini. Prima di poter fare qualsiasi cosa, Cemile si sente male e chiede aiuto a Tarik che si rifiuta di darle le medicine per il cuore lasciandola morire. Guzide e Ozan trovano la donna morta. Sembra essere un infarto, ma Guzide sospetta che ci sia qualcos’altro. Ipek riceve la visita dell’avvocato di Oltan, che venuto a conoscenza dell’aborto, intende chiedere il divorzio. Ipek rifiuta di firmare l’accordo consensuale, rinfacciando a Neva di aver avvisato Oltan dell’accaduto. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
