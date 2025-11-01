Tra zucche e fantasmi il 1° novembre c’è una festa che parla di vita il World Vegan Day

Il primo novembre si celebra il World Vegan Day, ovvero la giornata mondiale del veganismo, istituita dalla presidente della Vegan Society, Louise Wallis, 30 anni fa. La scelta della data non è stata casuale. Poiché rappresenta un giorno di festa compreso fra Halloween e il Dia de los muertos messicano, che cade il 2 novembre (proprio come la celebrazione di defunti). Il World Vegan Day si pone come obiettivo quello di promuovere una dieta a base vegetale, ma non solo. Essere vegani, e in questo c'è una differenza col vegetarianesimo, infatti, vuol dire considerare il rapporto tra uomo, animali e natura, sullo stesso piano.

