Tra stazione e Miralfiore Arresti e divieti di ritorno La polizia usa tutte le armi per allontanare i pusher

Tra i viali di Miralfiore e i binari della stazione il mercato della droga non molla, ma la Questura alza l’asticella: nove misure di prevenzione in pochi giorni, quattro divieti di ritorno a Pesaro, quattro avvisi orali a presunti pusher e un " Daspo dei locali " (Dacur) che per due anni tiene lontano dai bar del centro di Fano un pregiudicato violento. È la fotografia, nuda e cruda, di un’azione che affianca alla repressione il capitolo, meno coreografico ma spesso più efficace, della prevenzione. Il fronte caldo resta l’area della stazione e il Parco Miralfiore, dove la Polizia di Stato ha moltiplicato i servizi mirati, spesso in sinergia con le altre forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra stazione e Miralfiore. Arresti e divieti di ritorno. La polizia usa tutte le armi per allontanare i pusher

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La squadra è impegnata nelle zone più sensibili della città, tra cui: il Monumento alla Resistenza, il sottopasso dei Cappuccini, la stazione dei treni e degli autobus di Pesaro e il parco Miralfiore - facebook.com Vai su Facebook

Tra stazione e Miralfiore. Arresti e divieti di ritorno. La polizia usa tutte le armi per allontanare i pusher - Due uomini in manette al parco della Resistenza: erano stati sorpresi a spacciare. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Pesaro - Lotta allo spaccio al Miralfiore, divieti di ritorno e avvisi orali verso nove persone - Nel corso delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della stazione ferroviaria e del Parco Miralfiore, la Polizia di Stato è stata ... veratv.it scrive

Spaccio, il repulisti di Miralfiore e Stazione non si ferma: altri pusher allontanati da Pesaro - PESARO Parco Miralfiore sempre più "sorvegliato speciale" e, di contro, sempre più “bonificato” dalla presenza di pusher. Segnala corriereadriatico.it