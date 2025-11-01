Tra i nuovi lettori ben 12 donne È la prima volta per la diocesi

Nuovi passi avanti, anche nella diocesi di Forlì-Bertinoro, per dare spazio alle donne nella Chiesa nel servizio e nella testimonianza. Sono infatti 12, un numero cospicuo e per la prima volta, le donne istituite al ministero dei lettori. Lunedì, infatti, durante la celebrazione in Duomo per l’apertura dell’ anno pastorale 2025-2026, il vescovo mons. Livio Corazza, ha istituito 5 accoliti (uomini) e 16 lettori: tra questi, appunto, 12 donne. La diocesi contava fino a lunedì 34 accoliti e 12 lettori, tutti uomini: è quindi la prima volta che sono istituiti anche ministri donne. Ciò è stato possibile dopo la decisione di Papa Francesco nel 2021. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

