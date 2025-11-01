Tra grandi opportunità e nuove fragilità | via al progetto Ordin@mente
Grandi opportunità e nuove fragilità: da un lato la tecnologia che amplia gli orizzonti, permettendo alle nuove generazioni di comunicare, apprendere e sperimentare in modo immediato, dall’altro il rischio di un uso eccessivo e non consapevole del digitale, con conseguente perdita di relazioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondisci con queste news
GRANDI OPPORTUNITÀ IN ARRIVO Novembre sarà un mese ricco di nuovi Concorsi Pubblici: sono in arrivo oltre 10.000 assunzioni tra le forze armate, la sanità e altri enti pubblici. Cosa sapere: Più di 1.200 bandi attivi entro fine anno sul portale della - facebook.com Vai su Facebook