Tra Fiorentina e Lecce una gara delicata Maleh in corsa per una maglia da titolare

LECCE – Più Maleh che Sottil, sicuramente non Pierret. Nel Lecce che scenderà in campo domani alle 15 contro la Fiorentina, il centrocampista marocchino potrebbe partire dal primo minuto: Di Francesco la ho lasciato intendere sul finire della conferenza stampa della vigilia, appena prima che la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

#Fiorentina - #Lecce, torna in panchina Comuzzo. Dubbio #Parisi - #Fortini al posto di #Gosens - facebook.com Vai su Facebook

#FiorentinaLecce, le probabili formazioni: in difesa torna #Ranieri, ma quanti dubbi per #Pioli - X Vai su X

Mezz'ora (a gara) senza reti per la Fiorentina. La ricchezza del Lecce - Lecce è una partita assolutamente decisiva per le sorti sulla panchina viola di Stefano Pioli. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Esonero Pioli, la Fiorentina ha deciso: contro il Lecce l’ultima spiaggia. Già pronto il sostituto. E sarebbe in bilico anche Pradè. Tutti i dettagli! - Esonero Pioli, la Fiorentina ha preso una decisione: il futuro del tecnico appeso a un filo. calcionews24.com scrive

Fiorentina-Lecce, i convocati giallorossi: rientra Sottil, out Pierret - Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato ventiquattro calciatori per la gara Fiorentina – Lecce, 10ª giornata della Serie A Enilive, in programma domani alle ore 15:00. Riporta calciolecce.it