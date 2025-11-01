Tra caldarroste e tartufi | viaggio nelle sagre d’autunno italiane
L’autunno italiano si tinge di arancione e marrone, profuma di castagne arrostite e tartufo appena scavato. È la stagione in cui le piazze dei borghi si trasformano in teatri del gusto, dove i sapori antichi raccontano la storia di territori che custodiscono gelosamente le proprie tradizioni. Un viaggio tra le sagre autunnali diventa allora un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, un percorso che dalla sponda veronese del Lago di Garda arriva fino alle colline pugliesi, passando per le valli marchigiane e i monti abruzzesi. Il marrone che guarda il lago. A San Zeno di Montagna, affacciato sul Lago di Garda, si celebra il Marrone DOP con una festa che si snoda per tre weekend, dal 19 ottobre al 3 novembre. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
