Ogni volta che si sale a bordo di un'auto da Rally si rimane sbalorditi: non tanto per la potenza in sé - comunque elevata e nel caso di una Toyota GR Yaris Rally2 parliamo di circa 300 Cv - quanto per frenata, cambi di direzione, reattività della vettura e aderenza degli pneumatici. Si è un tutt'uno con il telaio, tanto si è stretti con le cinture, al punto di sentire, percepire i movimenti dell'auto con tutto il corpo. E questo - unito al profumo di benzina che penetra all'interno dell'auto, dove si raggiungono temperature da sauna - rende l'esperienza mistica. Da non credere la trazione, per non parlare delle velocità di percorrenza in curva o, ancora, dell'abilità del pilota (in questo caso Chris Ingram, pilota di livello internazionale) a mantenere l'auto sotto controllo in derapate con precisione millimetrica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toyota GR Yaris Rally2: al fianco di Chris Ingram sull'auto campione del mondo con Oliver Solberg