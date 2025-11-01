Tour music fest la dj Beatrice Barbaro rappresenterà la Sicilia alle finali di San Marino
Per Beatrice Barbaro, in arte BEADJ, giovane artista originaria di Raffadali, il nuovo traguardo appena raggiunto si chiama finale del Tour music fest 2025, in programma dal 22 al 30 novembre a San Marino. Si tratta della più grande competizione europea dedicata a dj, musicisti e produttori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
