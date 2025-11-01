Toscana la regina indiscussa per i matrimoni di stranieri e vip

Il 2024 è stato l'anno con più fiori d'arancio di coppie straniere in Italia, e le stime per il 2025 prevedono un ulteriore aumento. Il nostro Paese e in particolare la Toscana sono tra le location preferite per nozze da favola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

