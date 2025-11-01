Torre di Chia battaglia legale sull’eredità di Pasolini

Pierpaolo Pasolini Il 4 novembre la Corte d’Appello di Roma deciderà se la casa di Pierpaolo Pasolini a Chia, acquistata nel 2021 dall’attore Gabriele Gallinari per cifra non dichiarata, debba essere restituita al Demanio per presunti usi civici mai contestati agli eredi dello scrittore. Il contenzioso dopo mezzo secolo. Gallinari ha comprato la Torre di Chia nel febbraio 2021 dopo che gli eredi di Pasolini hanno tentato per 9 mesi di cederla allo Stato senza esito. Il Ministero ha rinunciato alla prelazione e il Comune di Soriano nel Cimino ha certificato l’assenza di vincoli. Nel settembre 2021 l’attore ha aperto la dimora al pubblico con convenzione comunale e ha avviato il restauro con fondi propri sotto supervisione della Sovrintendenza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

