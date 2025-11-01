Torre del Greco tragedia nella notte | poliziotto muore in servizio ferito un collega
Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente a Torre del Greco, forse durante un inseguimento. Ferito un collega. La Questura di Napoli: “Profondo cordoglio”. Dolore a Torre del Greco per la morte di un poliziotto di 47 anni, rimasto vittima di un incidente stradale mentre era in servizio. Secondo quanto comunicato dalla . 🔗 Leggi su 2anews.it
Argomenti simili trattati di recente
Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto gravemente ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un'altra auto, probabil - facebook.com Vai su Facebook
Torre del Greco, tragedia nella notte: muore in servizio il poliziotto Aniello Scarpati, ferito gravemente un collega - A perdere la vita è stato Aniello Scarpati, 47 anni, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, sposato e padre di tre fi ... Secondo agro24.it
Incidente tra Suv e volante della polizia: morto agente 47enne a Torre del Greco - TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati di Ercolano, ha perso la vita nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, a causa di un incidente stradale. Si legge su livesicilia.it
Tragedia a Torre del Greco, muore il poliziotto Aniello Scarpati: un suv si schianta contro la volante. In fuga l’uomo alla guida - Un tragico incidente stradale ha sconvolto Torre del Greco nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre. Si legge su ilgazzettinovesuviano.com