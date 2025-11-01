Torre del Greco Suv si schianta contro una volante della Polizia | morto l’agente Aniello Scarpati
Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto gravemente ferito. Secondo le prime ricostruzioni, gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo eventuali testimonianze per chiarire . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
