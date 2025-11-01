Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. L’uomo era su un’auto di servizio che si è scontrata con un’altra vettura. Ferito anche un altro agente: ha riportato lesioni agli organi interni ma non è in pericolo di vita. Cosa è successo a Torre del Greco. Scarpati, assistente capo coordinatore, lascia una moglie e tre figli. Secondo quanto ricostruito, la volante della polizia sarebbe stata colpita da un suv che ha invaso la carreggiata. L’agente sarebbe stato sbalzato fuori dall’auto e avrebbe compiuto un volo di 10 metri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torre del Greco, suv invade la carreggiata e si schianta con una volante: morto un poliziotto