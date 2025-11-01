Torre del Greco suv contro volante uccide poliziotto | preso in ospedale il 28enne alla guida

Mancano due minuti alle due quando il suv imbocca viale Europa a Torre del Greco, perde il controllo e invade la corsia opposta schiantandosi contro una volante della polizia di pattuglia in zona. Un impatto violentissimo che scaraventa la volante nella scarpata e i due agenti a bordo restano incastrati nella vettura. E saranno i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Torre del Greco, suv contro volante uccide poliziotto: preso in ospedale il 28enne alla guida

