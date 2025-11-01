Torre del Greco suv contro volante uccide poliziotto | preso in ospedale il 28enne alla guida

Ildifforme.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano due minuti alle due quando il suv imbocca viale Europa a Torre del Greco, perde il controllo e invade la corsia opposta schiantandosi contro una volante della polizia di pattuglia in zona. Un impatto violentissimo che scaraventa la volante nella scarpata e i due agenti a bordo restano incastrati nella vettura. E saranno i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

torre del greco suv contro volante uccide poliziotto preso in ospedale il 28enne alla guida

© Ildifforme.it - Torre del Greco, suv contro volante uccide poliziotto: preso in ospedale il 28enne alla guida

Approfondisci con queste news

Torre del Greco, poliziotto muore in uno schianto contro un suv - Questa notte a Torre del Greco, in uno schianto tra una volante della polizia e un suv, ha perso la vita il poliziotto Aniello Scarpati ... Segnala ilmediano.com

Suv contro volante a Torre del Greco. Un poliziotto morto, un'altro gravemente ferito. E' caccia al conducente dell'auto - In cinque sono stati rintracciati, tre dei quali minorenni mentre è ancora irrintracciabile il 28enne alla guida del suv ... Riporta rtl.it

Volante si schianta contro un suv che invade la corsia: morto un poliziotto, grave il collega. Conducente in fuga - Salerno: agente 47enne sbalzato fuori dall'auto di servizio. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Torre Greco Suv Contro