Torre del Greco scontro frontale uccide poliziotto | arrestato 28enne positivo ai test

Aniello Scarpati Un agente di 47 anni è morto nella notte tra venerdì e sabato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dopo lo scontro frontale tra una volante e un SUV BMW X4 condotto ad alta velocità. L’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati, capo pattuglia del commissariato locale, è deceduto sul colpo intorno alle 2 in viale Europa. La volante è precipitata in un dirupo presso la zona della stazione ferroviaria dopo l’impatto con il SUV, che procedeva sulla corsia opposta. Il secondo agente alla guida ha riportato fratture multiple: ricoverato in prognosi riservata, è stato sottoposto a intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Torre del Greco, scontro frontale uccide poliziotto: arrestato 28enne positivo ai test

