Torre del Greco poliziotto muore in un incidente con la volante | ferito il collega

Ildifforme.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per ora, vi sono anche dubbi sulla dinamica. La Questura non ha rilasciato informazioni aggiornate per cui non sono chiare le cause che avrebbero portato la volante a schiantarsi. L'ipotesi principale è che i due agenti fossero impegnati in un inseguimento al momento della tragedia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

torre del greco poliziotto muore in un incidente con la volante ferito il collega

© Ildifforme.it - Torre del Greco, poliziotto muore in un incidente con la volante: ferito il collega

News recenti che potrebbero piacerti

Poliziotto muore nel Napoletano in un incidente, ferito il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Come scrive tg24.sky.it

torre greco poliziotto muoreUn poliziotto muore a Torre del Greco in un incidente stradale con la volante - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Come scrive msn.com

torre greco poliziotto muoreIncidente a Torre del Greco, poliziotto muore durante un inseguimento: grave il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torre Greco Poliziotto Muore