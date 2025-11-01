Torre del Greco poliziotto muore in un incidente con la volante | ferito il collega
Per ora, vi sono anche dubbi sulla dinamica. La Questura non ha rilasciato informazioni aggiornate per cui non sono chiare le cause che avrebbero portato la volante a schiantarsi. L'ipotesi principale è che i due agenti fossero impegnati in un inseguimento al momento della tragedia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
