Torre del Greco poliziotto muore in un grave incidente | la volante investita da un Suv In fuga il conducente

Quotidiano.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 1 novembre 2025 - Terribile incidente verso le 2 di notte a una volante della polizia a Torre del Greco.  Aniello Scarpati, un poliziotto di 47 anni Portici in forza al commissariato locale, è morto nello schianto, grave il suo compagno, in pericolo di vita. In fuga il conducente del suv che si è scontrato con la volante. La Questura di Napoli ha fatto sapere che la volante, sulla quale si trovavano, si è scontrata con un'altra auto nella zona di viale Europa. Aniello lascia moglie e tre figli. Il conducente del Suv è fuggito. Gli inquirenti ritengono che  il conducente dell'altra vettura abbia perso il controllo del mezzo, BMW X4, che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante, andando a impattare contro l’auto dei poliziotti (In un primo momento si era ipotizzato un inseguimento). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

