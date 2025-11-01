Torre del Greco poliziotto muore in un grave incidente | la volante investita da un Suv In fuga il conducente
Napoli, 1 novembre 2025 - Terribile incidente verso le 2 di notte a una volante della polizia a Torre del Greco. Aniello Scarpati, un poliziotto di 47 anni Portici in forza al commissariato locale, è morto nello schianto, grave il suo compagno, in pericolo di vita. In fuga il conducente del suv che si è scontrato con la volante. La Questura di Napoli ha fatto sapere che la volante, sulla quale si trovavano, si è scontrata con un'altra auto nella zona di viale Europa. Aniello lascia moglie e tre figli. Il conducente del Suv è fuggito. Gli inquirenti ritengono che il conducente dell'altra vettura abbia perso il controllo del mezzo, BMW X4, che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante, andando a impattare contro l’auto dei poliziotti (In un primo momento si era ipotizzato un inseguimento). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Tragedia nella notte lungo viale Europa, a Torre del Greco, dove un terribile incidente stradale ha provocato la morte del poliziotto Aniello Scarpati, 47 anni, residente a Portici e in servizio presso il locale commissariato. Lo scontro è avvenuto intorno alle due, - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Torre del Greco: muore un poliziotto di 47 anni, ferito il collega - Un poliziotto morto ed un altro ferito nello scontro tra una volante ed un'automobile a Torre del Greco, nel Napoletano ... Scrive fanpage.it
Poliziotto muore nel Napoletano in un incidente, ferito il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Secondo tg24.sky.it
Incidente a Torre del Greco, poliziotto muore durante un inseguimento: grave il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale. Segnala msn.com