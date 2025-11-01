Torre del Greco poliziotto muore in un grave incidente Dopo lo schianto la volante è finita in un dirupo
Napoli, 1 novembre 2025 - Terribile incidente verso le 2 di notte a una volante della polizia a Torre del Greco. Aniello Scarpati, un poliziotto di 47 anni Portici in forza al commissariato locale, è morto nello schianto, grave il suo compagno, in pericolo di vita. La Questura di Napoli ha fatto sapere che la volante, sulla quale si trovavano, si è scontrata con un'altra auto nella zona di viale Europa. Gli inquirenti, dopo i primi rilevamenti, ipotizzano che il conducente dell'altra vettura abbia perso il controllo del mezzo, BMW X4, che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante, andando a impattare contro l’auto dei poliziotti (In un primo momento si era ipotizzato un inseguimento). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
