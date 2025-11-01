Torre del Greco NA scontro frontale tra auto polizia e BMW X4 morto poliziotto 47enne Aniello Scarpati conducente suv in fuga - VIDEO
Dalle prime informazioni è emerso che Aniello Scarpati non avrebbe dovuto essere in servizio quella notte: aveva accettato di sostituire un collega impossibilitato a lavorare Tragedia nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un violento incidente stradale su viale Europa è costa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
A Torre del Greco un poliziotto di 47 anni ha perso la vita in uno scontro tra la sua volante e un suv. Gravemente ferito un altro agente. Cordoglio del presidente Mattarella e della premier Meloni. - facebook.com Vai su Facebook
Torre del Greco, scontro. Fsp Polizia: “Dolore immenso per l’ennesima tragedia, la divisa è sacrificio estremo e continuo. Ora preghiere per il ferito” - “Un’altra alba di dolore immenso per questa Italia che continua a perdere i suoi Servitori in divisa, uno dopo l’altro, con frequenza agghiacciante. Lo riporta mediterranews.org
Spaventoso scontro tra auto, coinvolta una volante della Polizia, morto un agente, gravissimo il collega - Terribile incidente intorno alle 2 di stanotte, con un morto ed un ferito gravissimo, in pericolo di vita. Riporta napolitoday.it
Scontro frontale a Torre del Greco tra una volante e un Suv, muore poliziotto 47enne - L' altro agente coinvolto nello scontro frontale con la vettura BmwX4 è rimasto gravemente ferito. Segnala msn.com