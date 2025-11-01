Torre del Greco muore poliziotto in scontro con un suv

Tg24.sky.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto in un incidente a Torre del Greco, nel napoletano. La volante su cui viaggiava si è scontrata con un suv lanciato ad alta velocità. Il collega alla guida è grave ed è ricoverato in prognosi riservata. Quattro passeggeri del suv sono feriti, mentre il conducente è fuggito. La polizia indaga per omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

torre del greco muore poliziotto in scontro con un suv

© Tg24.sky.it - Torre del Greco, muore poliziotto in scontro con un suv

Approfondisci con queste news

Poliziotto muore nel Napoletano in un incidente, ferito il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. tg24.sky.it scrive

Incidente a Torre del Greco: muore un poliziotto di 47 anni, ferito il collega - Si scontrano una volante ed un Suv, morto il poliziotto Aniello Scarpati. Scrive fanpage.it

Torre del Greco, poliziotto muore in un grave incidente: la volante investita da un Suv. In fuga il conducente - La vittima è l’agente Aniello Scarpati di 47 anni, grave il compagno. Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Torre Greco Muore Poliziotto