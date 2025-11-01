Torre del Greco muore poliziotto in scontro con un suv
Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto in un incidente a Torre del Greco, nel napoletano. La volante su cui viaggiava si è scontrata con un suv lanciato ad alta velocità. Il collega alla guida è grave ed è ricoverato in prognosi riservata. Quattro passeggeri del suv sono feriti, mentre il conducente è fuggito. La polizia indaga per omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
