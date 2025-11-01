Torre del Greco fermato l’autista del Suv | positivo alla droga arresto per omicidio stradale e omissione di soccorso
La svolta è arrivata nel pomeriggio: il conducente ventottenne del Suv Bmw che nella notte ha travolto la volante del Commissariato di Torre del Greco è stato rintracciato e arrestato. Dalle verifiche risulta positivo ai test per sostanze stupefacenti. Gli viene contestato l'omicidio stradale aggravato e l'omissione di soccorso; in auto con lui c'erano sei .
