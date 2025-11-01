Tornano piogge e temporali | emessa allerta meteo in Toscana

Dopo la pausa dalle piogge, torna il maltempo a colpire la Toscana. E' stata emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana nord-ovest dalle ore 7 di domani domenica 2 novembre fino alla mezzanotte.Previste. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

