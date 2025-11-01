Tornano Damiani Guiebre e Pagliai Tomei | Ascoli pronto per la sfida
Buone notizie in casa Ascoli. Mister Tomei e i suoi uomini si preparano ad affrontare la delicata trasferta di Ravenna con quasi tutti gli effettivi. Il timoniere del Picchio, nella consueta conferenza tenuta a 48 ore dallo scontro del Benelli che metterà in palio l’occasione di tentare l’assalto alla testa della classifica, ha annunciato il rientro di vari elementi che di recente erano stati costretti a finire in infermeria. Ci sarà Damiani, e questa è la notizia più importante, ma oltra a lui sono ormai pienamente recuperati anche Guiebre e Pagliai. Questi ultimi due agevoleranno l’allenatore nelle scelte da operare lungo la corsia di sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
