Tornano Damiani Guiebre e Pagliai Tomei | Ascoli pronto per la sfida

Sport.quotidiano.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buone notizie in casa Ascoli. Mister Tomei e i suoi uomini si preparano ad affrontare la delicata trasferta di Ravenna con quasi tutti gli effettivi. Il timoniere del Picchio, nella consueta conferenza tenuta a 48 ore dallo scontro del Benelli che metterà in palio l’occasione di tentare l’assalto alla testa della classifica, ha annunciato il rientro di vari elementi che di recente erano stati costretti a finire in infermeria. Ci sarà Damiani, e questa è la notizia più importante, ma oltra a lui sono ormai pienamente recuperati anche Guiebre e Pagliai. Questi ultimi due agevoleranno l’allenatore nelle scelte da operare lungo la corsia di sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tornano damiani guiebre e pagliai tomei ascoli pronto per la sfida

© Sport.quotidiano.net - Tornano Damiani, Guiebre e Pagliai. Tomei: "Ascoli pronto per la sfida"

Altri contenuti sullo stesso argomento

tornano damiani guiebre pagliaiDamiani, Guiebre, and Pagliai are back. Tomei: "Ascoli is ready for the challenge." - The coach on the cup defeat: "We're very happy with our performance, even though we struggled in the first half. sport.quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Tornano Damiani Guiebre Pagliai