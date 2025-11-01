Torna Sei Ruote di Speranza | oggi in Autodromo sfilano i gioielli di un tempo ma non solo
È uno degli appuntamenti più attesi e amati. Una giornata in pista, non solo per ammirare i gioielli di un tempo, ma anche (e soprattutto) per donare un sorriso ai bambini e ai ragazzi con disabilità.È tutto pronto per la 36esima edizione di “Sei ruote di speranza”, l’evento promosso dalla Uildm. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SUZUKI PROTAGONISTA A EICMA 2025: DEBUTTA LA NUOVA VITARA HYBRID IN LIVREA SPECIALE ISPIRATA ALLE DUE RUOTE! ? Suzuki torna sotto i riflettori di EICMA 2025, la fiera mondiale delle due ruote che si terrà dal 6 al 9 novembre a Rh - facebook.com Vai su Facebook