Torna l’influenza | metterà a letto 15 milioni di italiani
Con la stagione influenzale arriva il primo bollettino della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), pubblicato oggi e da quest’anno in forma interattiva. Sono 427mila i casi stimati di infezioni respiratorie acute nella settimana dal 20 al 26 ottobre, in linea con quelli delle passate stagioni. Incidenza stabile rispetto agli anni precedenti L’incidenza totale nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me
