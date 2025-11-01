Torna l' acqua nei quartieri Giochetto e Pantanaccio

Ritorno alla normalità nei quartieri Gionchetto e Pantanaccio, da tempo alle prese con problemi riguardanti la pressione dell'acqua ridottissima. "Un risultato che arriva grazie alla determinazione dei cittadini, che non si sono arresi di fronte all'inerzia di Acqualatina, l'azienda che invece di.

