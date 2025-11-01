Torna l' acqua calda alla piscina del Pala Terdoppio

Novaratoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

.Dopo alcune settimane di grossi disagi per gli utenti, nella giornata del 29 ottobre è stato riattivato uno dei generatori delle caldaie, che ha permesso così di avere l'acqua in vasca ad una temperatura corretta e le docce calde, soprattutto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

