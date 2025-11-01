Torna la rassegna enogastronomica A tavola con l’Oca e i dolci di San Martino
Il mese di novembre, a Padova, ha il profumo irresistibile dell’oca arrosto e il colore allegro dei dolci di San Martino. Torna infatti la rassegna enogastronomica “A tavola con l’Oca e i dolci di San Martino”, giunta alla 22esima edizione, che per tutto il mese coinvolgerà 23 ristoranti e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
