Torna il maltempo nuova allerta meteo in Toscana Ma da lunedì inizierà una ‘novembrata’

Firenze, 1 novembre 2025 – Già finita la breve pausa di tempo clemente in Toscana dopo giorni caratterizzati da forti piogge e anche da diverse situazioni critiche. Infatti la sala operativa della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana nord-ovest dalle 7 di domenica 2 novembre fino alla mezzanotte. Non c’è però da disperarsi: da lunedì tornerà una fase di alta pressione, chiamiamola “novembrata”. Tornerà il sole e in abbondanza, anche se con una forte escursione termica fra giorno e notte: le minime andranno molto in basso dopo il tramonto a partire da martedì ma durante il giorno ci sarà un tempo da ottobrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

