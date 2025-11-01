Torna ’Cronisti in classe’ Giovani in prima pagina

Torna sulle pagine del Resto del Carlino il ’ Campionato di giornalismo Cronisti in classe ’ riservato agli alunni delle scuole medie di Cesena e della provincia. La scadenza per le iscrizioni alla 24^ edizione del concorso è fissata per il 15 novembre 2025, e il campionato partirà, come sempre, a inizio febbraio. Gli studenti potranno realizzare pagine di giornale e trasformarsi in veri e propri giornalisti. Per l’intera durata del progetto ogni classe coinvolta avrà a disposizione gratuitamente, nei giorni di pubblicazione degli elaborati di ’Cronisti in Classe’, copie de Il Resto del Carlino: è questo un modo per confrontare con gli elaborati proposti dalle altre classi e per approfondire, sfogliando il giornale, le notizie e i principali fatti di attualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

