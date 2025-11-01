Torelli di Mercogliano 15enne cade dalla mansarda durante una festa di Halloween | è grave

L'incidente a Torelli di Mercogliano. Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato dal terzo piano di un'abitazione a Torelli di Mercogliano, in provincia di Avellino. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, 31 ottobre, mentre il giovane partecipava a una festa di Halloween insieme ad alcuni amici. La dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo sarebbe caduto accidentalmente dalla finestra della mansarda dove si stava svolgendo la festa. La caduta da oltre dieci metri gli ha provocato gravi lesioni.

