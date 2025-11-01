Top e Flop | Napoli-Como il migliore e il peggiore azzurro in campo

Forzazzurri.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli-Como – La squadra di Antonio Conte si fa bloccare sul pari al Maradona da un ottimo Como. PRIMO TEMPO NAPOLI-COMO Prima frazione con schermaglie . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

top e flop napoli como il migliore e il peggiore azzurro in campo

© Forzazzurri.net - Top e Flop: Napoli-Como, il migliore e il peggiore azzurro in campo

Altri contenuti sullo stesso argomento

top flop napoli comoLe pagelle di Napoli-Como, i top e i flop della partita del Maradona - Il match delle 18 tra Napoli e Como finisce con il risultato di 0- Secondo ilmattino.it

VOTI fantacalcio Napoli-Como: ancora Milinkovic-Savic! Flop Morata, rimandati Politano e Paz - Voti fantacalcio Napoli Como 10^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Da fantamaster.it

Napoli-Como 0-0 pagelle: Fabregas incarta Conte, Milinkovic-Savic superman para un altro rigore - 0, i top e flop: McTominay, Buongiorno e Spinazzola i migliori nel Napoli. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Top Flop Napoli Como