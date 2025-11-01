Tomahawk arriva il via libera del Pentagono ma deciderà Trump | quali sono gli scenari

Ildifforme.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tomahawk si o Tomahawk no? La decisione è stata presa e dai corridoi del Pentagono fanno sapere che la Casa Bianca ha ricevuto il loro via libera per fornire all’Ucraina i fantomatici missili a lungo raggio dopo aver valutato che ciò non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte statunitensi. La decisione politica finale è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tomahawk, arriva il via libera del Pentagono ma deciderà Trump: quali sono gli scenari

