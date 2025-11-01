Tomahawk arriva il via libera del Pentagono ma deciderà Trump | quali sono gli scenari
Tomahawk si o Tomahawk no? La decisione è stata presa e dai corridoi del Pentagono fanno sapere che la Casa Bianca ha ricevuto il loro via libera per fornire all’Ucraina i fantomatici missili a lungo raggio dopo aver valutato che ciò non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte statunitensi. La decisione politica finale è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
I missili Tomahawk all'Ucraina, arriva l'ok del Pentagono: "Decide Trump" - Il presidente ucraino Zelensky insiste per ricevere la fornitura di armi a lungo raggio per colpire in profondità nel territorio russo raffinerie e impianti energetici: cosa succede ora ... Da today.it
Ucraina, Cnn: ok del Pentagono a fornitura missili Tomahawk. Trump frena - Dall’inizio dell’anno – riferiscono i servizi segreti di Kiev – “sono stati compiuti 160 raid su siti petroliferi russi” ... Lo riporta tg.la7.it
«Ok ai missili Tomahawk per l’Ucraina», il via libera dal Pentagono accontenta Zelensky: manca solo il via libera di Trump - Secondo funzionari americani ed europei citati dalla Cnn, ci sarebbero le condizioni per fornire i missili a lungo raggio a Kiev tutelando le scorte di Washington. Scrive msn.com