Tomahawk si o Tomahawk no? La decisione è stata presa e dai corridoi del Pentagono fanno sapere che la Casa Bianca ha ricevuto il loro via libera per fornire all’Ucraina i fantomatici missili a lungo raggio dopo aver valutato che ciò non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte statunitensi. La decisione politica finale è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tomahawk, arriva il via libera del Pentagono ma deciderà Trump: quali sono gli scenari