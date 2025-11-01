tolte le lapidi in marmo ora servono altri soldi

Nel cimitero di Vecchietto Bibola le lapidi in marmo sono state tolte e adesso servono altri soldi per rimetterle a posto. La segnalazione arriva dalla minoranza consiliare di Aulla, a cui si sono rivolti molti cittadini. Il cimitero è stato interessato da una frana, che ha smosso i loculi, di conseguenza sono stati portati avanti alcuni interventi (nella foto). Il problema? Il marmista incaricato dal Comune sta facendo installare lapidi nei loculari ma pare che l’ assicurazione non abbia risarcito il Comune e per questo, se un cittadino per i propri cari vuole mettere una foto o un vasetto, deve pagare 100 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

