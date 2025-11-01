Stanziatesi entrambe in una tranquilla posizione di centro classifica Tolosa e Le Havre si affrontano quest’oggi per l’undicesimo turno di Ligue1. I Violets vengono dalla bella rimonta perfezionatasi nel finale contro il Rennes; un punto che vale quasi quanto una vittoria con la squadra che ha fatto vedere la sua miglior condizione fisica uscendo alla distanza e rischiando anche di vincere nel . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tolosa-Le Havre (domenica 02 novembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici