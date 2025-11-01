Tolleranza zero sulle foto ritoccate con Ia Il ministro Roccella | Tutela penale specifica per le vittime delle alterazioni di immagini
Ministro Roccella, ancora un episodio di diffusione di immagini false e materiale pornografico realizzate dall’intelligenza artificiale. “Gli episodi che sono arrivati agli onori, anzi direi ai disonori delle cronache sono la punta di un iceberg che si estende nei meandri della Rete e che attraverso strumenti nuovi dà corpo a un male antico. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per realizzare false immagini pornografiche partendo dalle fotografie di donne vere e ignare è infatti una forma di violenza a tutti gli effetti. E’ una barbarie che offende nel profondo la dignità umana, e che attraverso le nuove tecnologie si fa consumo virtuale dei corpi e delle immagini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
A Milano un 32enne senegalese ha seminato il panico aggredendo violentemente senza alcun motivo le donne che incontrava: sette vittime in pochi giorni prima dell’arresto. L'Italia non può abituarsi a vivere nel terrore: tolleranza zero! #milano #violenza #sic - facebook.com Vai su Facebook
Preti pedofili, Leone e la strada della tolleranza zero ereditata da Francesco. Scontro Vaticano-Cei sul report che parla di “resistenza culturale in Italia” - X Vai su X
"Tolleranza zero", a Pomigliano lotta alla sosta selvaggia - È stata una vera e propria stretta sulla sosta selvaggia, quella attuata dalla Polizia Locale di Pomigliano d'Arco (Napoli), diretta dal colonnello Emiliano Nacar, nell'ambito della maxi operazione ... Si legge su ansa.it