Tolleranza zero sulle foto ritoccate con Ia Il ministro Roccella | Tutela penale specifica per le vittime delle alterazioni di immagini

Ministro Roccella, ancora un episodio di diffusione di immagini false e materiale pornografico realizzate dall'intelligenza artificiale. "Gli episodi che sono arrivati agli onori, anzi direi ai disonori delle cronache sono la punta di un iceberg che si estende nei meandri della Rete e che attraverso strumenti nuovi dà corpo a un male antico. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale per realizzare false immagini pornografiche partendo dalle fotografie di donne vere e ignare è infatti una forma di violenza a tutti gli effetti. E' una barbarie che offende nel profondo la dignità umana, e che attraverso le nuove tecnologie si fa consumo virtuale dei corpi e delle immagini.

